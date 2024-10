Dupla que torturou e matou homem em saída de jogo no Castelão, em Fortaleza, vai a julgamento

Um homem e uma mulher, apontados como integrantes de uma facção criminosa cearense, devem ir a júri popular, por decisão da Justiça Estadual, devido à acusação de participarem de um homicídio e de uma tentativa de homicídio, em Fortaleza. As vítimas, conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), foram raptadas na saída do jogo de futebol Ceará x Avaí, que ocorria na Arena Castelão, em junho de 2023.

Em decisão assinada no dia 9 de outubro último, a 3ª Vara do Júri de Fortaleza pronunciou (isto é, decidiu levar a julgamento) os réus Lauro Jesse Marques de Souza e Renata Kelly da Silva Carmo pelos crimes de homicídio qualificado (por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, sequestro e cárcere privado e por integrar organização criminosa. O julgamento ainda não tem data marcada.

A Justiça citou a denúncia do MPCE, que descreve que os réus, "agindo de forma livre, consciente e em comunhão de esforços com outros indivíduos ainda não identificados, foram os responsáveis pelo homicídio, mediante disparos de arma de fogo, da vítima Antoniel Ribeiro dos Santos e pela tentativa de homicídio, também por disparo de arma de fogo". Os acusados alegam que são inocentes e dizem que não provas contra eles.

Para a 3ª Vara do Júri, há "a presença de elementos suficientes para sujeição dos acusados ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, de modo que o aprofundamento da análise dos fatos sobre a existência ou não da autoria delitiva deve ser realizado e decidido pelo referido Órgão Judicial competente. Repise-se que as testemunhas, em sede de plenário, poderão prestar depoimento novamente, perante o Conselho de Sentença, possibilitando a reanálise minuciosa do caso em tela".

Segundo a sentença de pronúncia, a defesa de Lauro Jesse sustentou, nos Memoriais Finais, "que os acusados afirmam não ter cometido crime algum, uma vez que a acusação é fundamentada em boatos, e concluiu como pedido de impronúncia".

Já a defesa de Renata Kelly apresentou Memoriais Finais "na qual traz a tese de fragilidade do conjunto probatório, ao apontar a existência de provas de que Renata esteve em todo momento em sua residência, ao manter sob seus cuidados 3 crianças, e, por fim, requestou a impronúncia do crime por não haver provas", destacou a Justiça.

Como aconteceram os crimes

As vítimas foram baleadas na Avenida Alberto Craveiro, próximo à Rua 30 de Abril, bairro Dias Macedo, em Fortaleza, na noite de 28 de junho de 2023, depois de serem raptadas junto de três amigos, por cerca de 10 criminosos, na saída do jogo entre Ceará e Avaí (terminado em 0 a 0), pela Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B.

As cinco vítimas foram então levadas para um matagal nas proximidades do Castelão, local este onde tiveram sua liberdade restringida e passaram a ser ameaçadas e agredidas fisicamente, bem como foram questionados de que bairro eram e foram fotografados pelo grupo criminoso." Denúncia do MPCE Citada pela sentença judicial

A denúncia do Ministério Público acrescenta que as vítimas "foram submetidas a grave sofrimento físico e moral". Após um determinado tempo, os criminosos decidiram levar três vítimas para um imóvel, onde ficaram em cárcere privado até os outros dois homens serem baleados.

Antoniel dos Santos foi assassinado com cerca de 20 tiros, enquanto o amigo não foi morto "por circunstâncias alheias à vontade dos réus, consistente no fato de que felizmente essa vítima não foi atingida em região letal, bem como pelo socorro médico prestado", após a chegada da Polícia Militar ao local, segundo a denúncia.

Ainda conforme o MPCE, "apurou-se que os réus e demais autores do crime ainda não identificados são vinculados à organização criminosa Massa e decidiram abordar as vítimas por suspeitarem que as mesmas tivessem vínculos com facção rival".

Renata Kelly da Silva Carmo foi presa em flagrante, horas depois dos crimes. Já Lauro Jesse Marques de Souza foi capturado duas semanas depois, em 12 de julho de 2023, ao ser preso em flagrante com uma arma de fogo.