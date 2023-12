Dois suspeitos de matar cachorro a facadas são presos em Russas, no Interior do Ceará

Dois suspeitos de matar um cachorro a facadas foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa quinta-feira (21) no município de Russas, no Interior do Ceará. A Secretaria da Proteção Animal do Ceará (Sepa) informou que acionou a corporação por meio da Delegacia Regional de Russas sobre o crime de maus-tratos ao animal, que morreu após ser brutalmente esfaqueado.

De acordo com a Sepa, as equipes policias iniciaram as diligências logo após serem acionadas para o caso e conseguiram identificar os dois suspeitos, que teriam praticado o crime na casa do próprio tutor do animal.

O caso contou com a colaboração da ONG Voluntários do Amor. Segundo informações da organização, o cachorro foi levado ao veterinário para ser feita uma perícia para comprovar as agressões.

A Perícia Forense também esteve no local do crime para coletar mais elementos que irão contribuir com as investigações. A prisão em flagrante por crime de maus-tratos ao animal foi movida com a ajuda da Secretaria da Proteção do Ceará.