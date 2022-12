De chacinas às mortes de PRFs: índice de assassinatos cai quase 10% no Ceará em 2022

O índice de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) permanece em queda no Ceará. Assim como em 2021, o ano de 2022 termina com redução no total de assassinatos. Mesmo com queda de quase 10%, 2.906 pessoas morreram vítimas da violência no Estado, de janeiro deste ano até o último dia 21 de dezembro.

Para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o balanço positivo "é resultado da atuação diuturna da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) com o objetivo de combater os CVLIs em todo o Estado".

Apesar da redução, em 2022 o Estado registrou três chacinas, policiais alvejados a tiros durante o serviço, um adolescente atingido por um colega, dentro da escola e vítima assassinada enquanto buscava atendimento em um posto de saúde.

A SSPDS destaca que só no último mês de novembro, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) capturou 69 pessoas mediante cumprimento de mandados de prisão preventiva e temporária, bem como por prisões em flagrante.

"No período de janeiro a novembro de 2022, houve um acréscimo de capturas feitas pelo Departamento em 28%, indo de 477 para 611. Além disso, foi registrado um aumento de 104,3% em relação às apreensões de armas de fogo pelo DHPP, se compararmos janeiro a novembro de 2021 e 2022. Neste ano, foram apreendidas 94 armas de fogo pelo departamento especializado, enquanto no ano passado, esse número foi de 46. Esses dados expressivos são resultado do trabalho de inteligência atrelado à tecnologia, bem como do trabalho integrado entre as instituições", pontua a Secretaria.

MAIO VIOLENTO

Maio foi um dos meses mais violentos de 2022, com crimes de ampla repercussão e que comoveram a sociedade cearense. Em uma semana foram registrados o duplo homicídio de policiais rodoviários federais (PRFs), um triplo homicídio no Dias Macêdo e uma chacina na cidade de Monsenhor Tabosa.

O dia 18 de maio deste ano foi de comoção. Os agentes Márcio Hélio Almeida de Souza e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho estavam de serviço quando foram assassinados a tiros na BR-116.

Poucas horas depois, enquanto o duplo homicídio ainda repercutia nacionalmente e os corpos eram liberados para velório, três pessoas morreram em um posto de saúde, na capital cearense.

O triplo homicídio foi originado a partir de uma guerra entre facções rivais. A intenção era que o ataque se tornasse uma chacina. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde.

Dois dos três mortos eram alvos da ação criminosa, mas a terceira vítima "estava no local errado e na hora errada". Francisco Egino Alves, de 58 anos, estava na unidade de saúde para mostrar exames e se vacinar. Ele não tinha nenhuma relação com as demais vítimas e criminosos.

Um dos filhos de Egino acompanhava o homem ao posto. "Quando começou o tiroteio eu estava um pouco atrás dele. Queria estar do lado, queria ter morrido. Se eu estivesse mais perto tinha pego em mim e eu tinha salvado meu pai. Ainda gritei: ``reage, pai, reage".

EXECUTADOS DENTRO DE CASA

Três chacinas foram registradas no Ceará em 2022. Duas no Interior (em Monsenhor Tabosa e Juazeiro do Norte) e uma no Lagamar, em Fortaleza. A SSPDS afirma que as investigações acerca das mortes múltiplas em Monsenhor Tabosa e Juazeiro do Norte foram finalizadas e remetidas à Justiça.

SSPDS "A pasta ressalta que todos os casos são devidamente investigados pela PC-CE. Sobre a ocorrência em Juazeiro do Norte, em fevereiro deste ano, o procedimento policial foi concluído e remetido à Justiça com o indiciamento de 12 suspeitos. Já em relação ao caso registrado em Monsenhor Tabosa, em maio deste ano, as investigações foram concluídas e remetidas ao Poder Judiciário com o indiciamento de quatro suspeitos. Por último, quanto ao caso registrado no Alto da Balança, em Fortaleza, no mês de fevereiro, as investigações seguem em andamento pela 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (7ª DHPP)"

Na cidade de Monsenhor Tabosa, no dia 24 de maio, homens armados invadiram uma residência com intuito de executar um desafeto. Por volta das 6h, arrombaram a porta de acesso de uma residência e começaram a disparar contra todos que estavam no local.

Morreram vítimas dos disparos: Joaquim Nunes da Silva, 70 anos; os adolescentes João Francisco Lima Santos e Marcelo Lima Santos; e Francisco das Chagas Pereira dos Santos. Há informação que os dois adolescentes dormiam quando foram atingidos.

Em junho, o Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou quatro homens pela matança. Francisco Romário Lima Pereira, Vítor Hugo Alves da Silva, Edson Bezerra Pereira e Pedro Juscelino da Silva Rodrigues foram acusados pelos assassinatos e seguem detidos. O processo segue em andamento no Judiciário cearense, com os acusados na condição de réus.

ALUNO BALEADO NA CABEÇA

Na conta das mortes violentas ocorridas no Ceará neste ano, ainda está a vida de Júlio César. O menino de 15 dias estava no intervalo do colégio, quando foi atingido por um disparo na cabeça. O ato infracional análogo ao crime de homicídio foi cometido por um próprio colega, que entrou na instituição de ensino armado.

Outros dois estudantes ficaram feridos na ação

O ataque na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Professora Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral, teve repercussão nacional e levantou a questão da segurança dentro das escolas e os motivos de um menor de idade ter tido acesso a uma arma de fogo.

A investigação da Polícia Civil do Ceará sobre a tragédia que vitimou três alunos resultou nas prisões de Antônio Felipe de Sousa, Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) (o proprietário do armamento) e Cleilton Maciel Vasconcelos, que teria comprado a arma e é pai do adolescente que efetuou os disparos.

AÇÕES SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública destaca medidas para combate aos crimes no Ceará, como as instalações de 69 bases do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar e de 67 Centrais de Videomonitoramento, com um total de 3.809 câmeras.

"Já as ações preventivas são realizadas por equipes do Comando para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da PMCE, que visam criar uma relação de proximidade com a comunidade, com um protocolo específico, que consiste em ações de acompanhamento e escuta dos moradores e de repressão à criminalidade, realizadas por agentes de segurança com uma formação especializada para o serviço", SSPDS.

A Pasta acrescenta que "em paralelo a isso, há o trabalho da Polícia Civil, por meio de delegacias distritais, municipais e regionais, além de unidades especializadas. O trabalho investigativo e de inteligência foram reforçados com as nomeações de mais de 500 novos policiais civis, entre escrivães e inspetores".

