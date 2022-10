Mulher esfaqueia e mata mãe e filho de 12 anos em Jaguaribe, Interior do Ceará

Um crime brutal aconteceu na cidade de Jaguaribe, no Interior do Ceará. Uma mulher identificada como Francisca Daiane Nascimento Fernandes é suspeita de esfaquear e matar a mãe e o filho de 12 anos.

O duplo homicídio aconteceu neste sábado (8), dentro da casa da família. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que Daiane tentou se matar, mas foi socorrida com vida, sob escolta até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

O pai da suspeita estaria em casa no momento do crime e ouviu os gritos. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, o homem tentou intervir na ação, mas já encontrou esposa e neto sem vida, e a filha tentando suicídio.

A mulher foi vista pelos vizinhos com a roupa toda 'ensanguentada'. Há informação que o filho dela usava cadeira de rodas.

As mortes aconteceram no bairro Mutirão. Até o momento, não se sabe o que motivou o crime.

A reportagem solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda posicionamento da Pasta sobre o caso.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR