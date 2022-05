Chacina deixa quatro mortos e duas crianças feridas em Monsenhor Tabosa, no Interior do Ceará

Quatro pessoas foram assassinadas nesta terça-feira (24) em um ataque a tiros na cidade de Monsenhor Tabosa, no interior do Ceará. Três delas morreram no local e uma quarta pessoa foi socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Outras três vítimas ficaram feridas, entre elas duas crianças, de dez e 11 anos de idade, e uma jovem de 18 anos, segundo informações da Polícia Militar. Eles foram transferidos para atendimento médico em Crateús.

Entre os mortos estão dois adolescentes de 14 anos, e dois homens, um de 40 e outro de 70 anos.

Criminosos invadiram casa

Ainda conforme a PM, a maior parte das vítimas estava em um imóvel na Rua Santo Antônio, no bairro Alto da Boa Vista, quando três homens invadiram o local e começaram a atirar. Em seguida, os criminosos foram até outro endereço e executaram mais uma vítima.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que diligências estão em andamento visando capturar os envolvidos na chacina e que reforços policiais foram enviados ao município. As apurações estão a cargo da Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa.