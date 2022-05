Polícia Civil prende suspeito de negociar uma tonelada de drogas com cartel da Colômbia

Um homem foi preso em operação em conjunto de policiais civis do Ceará e Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes (PE), suspeito de negociar uma tonelada de drogas com um cartel da Colômbia. A captura ocorreu na última sexta-feira (20).

De acordo com os órgãos de segurança, os entorpecentes seriam enviados ao Ceará.

Renan Lemos dos Santos, 29, conhecido como "Galo Cego", era investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Ceará desde 2020.

Ele é apontado como um dos principais fornecedores de drogas, especialmente cocaína, para a região da grande Messejana, em Fortaleza.

Detalhes do trabalho policial foram divulgados em coletiva de imprensa na sede da Superintendência da Polícia Civil, no Centro de Fortaleza, nesta terça-feira (24). Inicialmente, chegou a ser divulgado que o cartel envolvido na negociação era no Paraguai.