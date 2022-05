Receita Federal apreende 9 quilos de 'supermaconha' em mala no Aeroporto de Fortaleza

Uma carga de aproximadamente 9 quilos de skunk, droga considerada "super maconha", foi apreendida pela Receita Federal na madrugada desta terça-feira (24) no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Ninguém foi preso.

A substância, além de prensados e empacotados, foram encontrados no interior de uma mala por meio de um escâner, usado durante os procedimentos fiscalizatórios de passageiros.

Segundo a Receita Federal, a bagagem pertencia a uma passageira proveniente de Manaus com destino ao Rio de Janeiro, mas que estava fazendo conexão em Fortaleza. Ela conseguiu fugir do local.

Ainda conforme o órgão, a droga será entregue às autoridades policiais responsáveis pelo devido processo criminal.

Segunda apreensão em dois dias

Este é o segundo dia consecutivo que a Receita Federal realiza apreensão do tipo no Aeroporto de Fortaleza. Nesta segunda-feira (23), foram encontrados 5,6 quilos de skunk e 2,2 quilos de cocaína na mala de um passageiro também oriundo de Manaus e com destino a Natal.

Neste caso, a substância foi encontrada por cães farejadores. O suspeito foi detido e entregue à polícia.