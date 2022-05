Passageiro é preso no Aeroporto de Fortaleza com 'super maconha' e cocaína na bagagem

A Receita Federal prendeu, na madrugada desta segunda-feira (23), um passageiro de 37 anos com uma carga de skunk, considerada "super maconha", e cocaína no Aeroporto de Fortaleza. Com ele, os agentes localizaram 5,6 quilos de skunk e 2,2 quilos de cocaína

Segundo a Receita Federal, a droga estava escondida em mala e foi encontrada por cães farejadores.

O passageiro vinha de Manaus com destino a Natal. O suspeito e a droga foram levados às autoridades policiais responsáveis pelo devido processo criminal.

