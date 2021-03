Criminosos invadem posto de saúde e roubam pacientes na Vila Peri; três são capturados

Dois homens e um adolescente suspeitos de invadir o Posto de Saúde Guttemberg Braun, no bairro Vila Peri, em Fortaleza, e roubar pacientes do local foram capturados, na tarde desta segunda-feira (1º), no bairro Bom Jardim, também na capital cearense. Não houve feridos entre os pacientes que foram roubados.

Testemunhas informaram à reportagem que outros dois criminosos, em duas motocicletas, deram apoio à ação. Ainda de acordo com pessoas que estavam no posto de saúde, o trio chegou ao local em um carro.

Nas imagens das câmeras de videomonitoramento, é possível ver quando dois homens entram na unidade de saúde com armas de fogo nas mãos e ordenam que os pacientes entreguem os pertences. Logo após, os dois saem correndo.

Capturas

Em seguida, a Polícia Militar (PM) foi acionada e, durante as buscas, as equipes encontraram o veículo dos criminosos. Houve perseguissão, e os três que estavam dentro do automóvel foram capturados no bairro Bom Jardim. Dois comparsas do trio fugiram.

Todos os envolvidos na ação foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde as vítimas foram buscar os objetos que foram roubados. A PM segue com as buscas visando identificar os demais envolvidos.