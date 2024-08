Corpo de homem é encontrado carbonizado dentro de carrinho de reciclagem na Grande Fortaleza

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado em um carrinho de reciclagem no Conjunto Jereissati II, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (7), na Travessa Verdes Mares.

Testemunhas que passavam pelo local notaram o cadáver e registraram a situação com um vídeo que mostra o corpo da vítima abandonado. O homem não foi identificado.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) esteve no local.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas e colheram informações para apuração.

As investigações estão sob controle da Delegacia Metropolitana de Pacatuba.