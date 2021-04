Coordenador do tráfico de drogas de facção criminosa é preso no Canindezinho

Um homem de 22 anos, apontado pela Guarda Municipal como o coordenador do tráfico de drogas de uma facção criminosa, foi preso, na noite de quinta-feira (1º), no bairro Canindezinho, em Fortaleza. Foram apreendidos com ele uma pistola .40, munição, drogas e dinheiro.

Equipes da instituição e do Grupamento de Operações Especiais (GOE) receberam uma denúncia anônima de que estava acontecendo uma aglomeração de pessoas em um determinado endereço do bairro Canindezinho, em um ponto de compra e venda de entorpecentes.

Tentativa de fuga

Ao chegarem ao local, os guardas municipais notaram que um homem tentou fugir pulando muros e telhado das residências vizinhas. Ele foi capturado na Avenida Osório de Paiva.

Na ofensiva, as composições apreenderam uma pistola .40 com munição. De acordo com a Guarda Municipal, ele informou aos agentes que atuava como coordenador do tráfico de drogas de uma facção criminosa.

Legenda: Equipes da Guarda Municipal e do Grupamento de Operações Especiais (GOE) chegaram ao local onde o homem estava depois de terem recebido uma denúncia anônima Foto: Rafaela Duarte

Apreensões

Também explicou que morava no Conjunto Habitacional Juraci Magalhães, onde guardava materiais ilícitos. Os agentes o acompanharam o endereço e, com a autorização dele, entraram no imóvel.

Lá, encontraram maconha, cocaína e dinheiro, que, segundo a instituição, seria oriundo do tráfico de drogas. Conforme os guardas municipais, ele falou que é envolvido na facção criminosa há, pelo menos, dois anos.

O homem, que não tinha antecedentes criminais, e os materiais ilícitos apreendidos foram levados para o 32º Distrito Policial (DP), na Granja Lisboa.