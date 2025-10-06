Diário do Nordeste
Como funcionava esquema de furto de carros alugados de locadora no bairro Meireles, em Fortaleza

O suspeito de praticar os furtos está foragido. Já um empresário que teria recebido os veículos furtados foi preso em flagrante

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto mostra uma viatura da Polícia Civil do Ceará, ao lado de um veículo Jeep Renegade branco, recuperado pela Polícia. Os dois carros estão em frente à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, em Fortaleza
Legenda: Veículo Jeep Renegade, furtado de uma locadora em Fortaleza, foi recuperado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos
Foto: Reprodução

Um homem que furtou carros alugados de uma locadora no bairro Meireles, em Fortaleza, é procurado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE). O suspeito foi alvo da Operação Vindicatio, deflagrada na última quinta-feira (2), mas não foi localizado e virou foragido da Justiça.

Já o empresário Raphael Pontes Araruna, de 43 anos, que teria recebido os veículos furtados, foi preso em flagrante, por receptação, na posse de dois automóveis. Na delegacia, ele foi solto mediante o pagamento de uma fiança no valor de R$ 5 mil.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o delegado adjunto da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), Rafael Biazi, contou que a investigação contra o furto dos carros começou em abril deste ano, quando o proprietário da locadora de veículos procurou a Polícia para denunciar o furto de quatro automóveis.

O suspeito de praticar o furto era cliente da locadora e chegou a pagar quatro mensalidades pelo aluguel dos veículos. Porém, nos meses posteriores, o pagamento não foi efetuado e os rastreadores dos automóveis foram retirados.

A Polícia Civil optou por não divulgar o nome do suspeito foragido, para não atrapalhar as buscas pelo homem, que já tem antecedente criminal por estelionato. Os investigadores também apuram se há outros envolvidos no furto e na receptação dos veículos ou outras vítimas do esquema criminoso. 

Suspeito preso em flagrante

Dois veículos furtados da locadora situada no bairro Meireles foram recuperados nos primeiros meses de investigação: um Fiat Mobi e um Volkswagen Gol. Os outros dois carros, um Jeep Renegade e um Chevrolet Tracker, foram encontrados na casa do empresário Raphael Pontes Araruna, localizada em um condomínio na Praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), durante a deflagração da Operação.

R$ 300 mil
seria o valor somado e aproximado dos quatro carros, seminovos, segundo o delegado Rafael Biazi. Os automóveis devem ser devolvidos ao proprietário, nos próximos dias.

Os policiais civis foram ao condomínio no Cumbuco para cumprir um mandado de busca e apreensão contra Raphael Araruna, quando encontraram os veículos furtados. O empresário foi preso em flagrante, por receptação.

Outros seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos agentes de segurança em Fortaleza, nos bairros Aldeota, Centro, Bela Vista, Pici e Sapiranga. 

Em um imóvel vistoriado pela Polícia Civil, no Centro, foi apreendida uma arma de fogo com numeração raspada. O proprietário não estava no local. Depois, o homem se apresentou espontaneamente à delegacia, e irá responder em liberdade pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

Empresário diz que não sabia de furtos

Ao ser preso em flagrante e levado à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, Raphael Pontes Araruna negou conhecimento de que os veículos que estavam com ele eram furtados e alegou que comprou os carros para revendê-los.

O suspeito afirmou que trabalha com a compra e venda de veículos. No fim do ano passado, um amigo apresentou uma terceira pessoa a Raphael, que ofereceu para ele a participação em um investimento de energia solar.

Raphael recusou participar do negócio, mas aceitou comprar um carro Ford Ranger do homem. Depois, o negociador ofereceu para ele mais dois carros, um Fiat Strada e uma Toyota Hilux. O empresário aceitou, mas nunca recebeu os automóveis. No lugar deles, recebeu um Jeep Renegade e um Chevrolet Tracker.

No depoimento, Raphael Araruna garantiu que "consultou todos os veículos e que não possuíam nenhuma restrição". Ele afirmou que "os negócios eram realizados paulatinamente com uma pessoa que aparentava ser idônea".

O empresário ainda estava em negociação para comprar a casa do homem que está foragido da Justiça, por R$ 500 mil. Ao ter os veículos apreendidos, ele afirmou que percebeu que "tinha caído em vários golpes".

Raphael Pontes Araruna foi solto mediante o pagamento de R$ 5 mil de fiança, para responder ao crime de receptação em liberdade. A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem, mas o espaço segue aberto para futuras manifestações.

