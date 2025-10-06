Como funcionava esquema de furto de carros alugados de locadora no bairro Meireles, em Fortaleza
O suspeito de praticar os furtos está foragido. Já um empresário que teria recebido os veículos furtados foi preso em flagrante
Um homem que furtou carros alugados de uma locadora no bairro Meireles, em Fortaleza, é procurado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE). O suspeito foi alvo da Operação Vindicatio, deflagrada na última quinta-feira (2), mas não foi localizado e virou foragido da Justiça.
Já o empresário Raphael Pontes Araruna, de 43 anos, que teria recebido os veículos furtados, foi preso em flagrante, por receptação, na posse de dois automóveis. Na delegacia, ele foi solto mediante o pagamento de uma fiança no valor de R$ 5 mil.
Em entrevista ao Diário do Nordeste, o delegado adjunto da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), Rafael Biazi, contou que a investigação contra o furto dos carros começou em abril deste ano, quando o proprietário da locadora de veículos procurou a Polícia para denunciar o furto de quatro automóveis.
O suspeito de praticar o furto era cliente da locadora e chegou a pagar quatro mensalidades pelo aluguel dos veículos. Porém, nos meses posteriores, o pagamento não foi efetuado e os rastreadores dos automóveis foram retirados.
A Polícia Civil optou por não divulgar o nome do suspeito foragido, para não atrapalhar as buscas pelo homem, que já tem antecedente criminal por estelionato. Os investigadores também apuram se há outros envolvidos no furto e na receptação dos veículos ou outras vítimas do esquema criminoso.
Suspeito preso em flagrante
Dois veículos furtados da locadora situada no bairro Meireles foram recuperados nos primeiros meses de investigação: um Fiat Mobi e um Volkswagen Gol. Os outros dois carros, um Jeep Renegade e um Chevrolet Tracker, foram encontrados na casa do empresário Raphael Pontes Araruna, localizada em um condomínio na Praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), durante a deflagração da Operação.
seria o valor somado e aproximado dos quatro carros, seminovos, segundo o delegado Rafael Biazi. Os automóveis devem ser devolvidos ao proprietário, nos próximos dias.
Os policiais civis foram ao condomínio no Cumbuco para cumprir um mandado de busca e apreensão contra Raphael Araruna, quando encontraram os veículos furtados. O empresário foi preso em flagrante, por receptação.
Outros seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos agentes de segurança em Fortaleza, nos bairros Aldeota, Centro, Bela Vista, Pici e Sapiranga.
Em um imóvel vistoriado pela Polícia Civil, no Centro, foi apreendida uma arma de fogo com numeração raspada. O proprietário não estava no local. Depois, o homem se apresentou espontaneamente à delegacia, e irá responder em liberdade pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito.
Empresário diz que não sabia de furtos
Ao ser preso em flagrante e levado à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, Raphael Pontes Araruna negou conhecimento de que os veículos que estavam com ele eram furtados e alegou que comprou os carros para revendê-los.
O suspeito afirmou que trabalha com a compra e venda de veículos. No fim do ano passado, um amigo apresentou uma terceira pessoa a Raphael, que ofereceu para ele a participação em um investimento de energia solar.
Raphael recusou participar do negócio, mas aceitou comprar um carro Ford Ranger do homem. Depois, o negociador ofereceu para ele mais dois carros, um Fiat Strada e uma Toyota Hilux. O empresário aceitou, mas nunca recebeu os automóveis. No lugar deles, recebeu um Jeep Renegade e um Chevrolet Tracker.
No depoimento, Raphael Araruna garantiu que "consultou todos os veículos e que não possuíam nenhuma restrição". Ele afirmou que "os negócios eram realizados paulatinamente com uma pessoa que aparentava ser idônea".
O empresário ainda estava em negociação para comprar a casa do homem que está foragido da Justiça, por R$ 500 mil. Ao ter os veículos apreendidos, ele afirmou que percebeu que "tinha caído em vários golpes".
Raphael Pontes Araruna foi solto mediante o pagamento de R$ 5 mil de fiança, para responder ao crime de receptação em liberdade. A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem, mas o espaço segue aberto para futuras manifestações.