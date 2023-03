Cinco pessoas são presas por tráfico e por integrar grupo criminoso em Cascavel

Suspeitas de integrar grupo criminoso e de envolvimento com o tráfico de drogas, cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil do Ceará neste sábado (25), no bairro Sítio São José, em Cascavel.

Na ação, foram apreendidos um automóvel, uma motocicleta, três celulares, maconha, gramas de cocaína, além de cartões e quantia em dinheiro. A Polícia chegou aos alvos após investigação sobre pessoas envolvidas em crimes ocorridos na região.

Equipes realizaram diligências e seguiram até o endereço onde o grupo estava. No local, Marilia Sousa Pontes (24), que responde por crime contra a incolumidade pública; Paulo Diniz da Silva dos Santos (35); Anderson Gabriel da Silva Santos (25); Ana Thalia da Silva (27); e Henrique Wilfred Santos Silva (19) foram abordados.

Os cinco suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Cascavel, on foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar grupo criminoso. Todos encontram-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil continua investigando a participação de outros suspeitos nas ações criminosas do grupo capturado.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR