Vereador de Orós morre após perder controle de veículo e capotar em rodovia cearense

O vereador de Orós, Alexandre Bento Vieira – conhecido como Alexandre de Chico de Joel – morreu na noite desse sábado (25) após perder o controle de um veículo e capotar na rodovia CE-470.

O acidente aconteceu próximo à Vila Guassussê, em Orós, Centro-Sul do Ceará. A vítima seguia em direção ao distrito de Lima Campos, Icó, onde morava.

Conforme relatório da Polícia Militar, a equipe foi acionada e imediatamente se dirigiu ao lugar, no qual já se encontrava uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A composição preservou o local até a chegada da Pericia Forense de Iguatu, que fez a remoção do corpo para os procedimentos cabíveis.

Legenda: Alexandre de Chico de Joel tinha 41 anos e era agricultor antes de ingressar na política Foto: Divulgação

Nascido em 17 de janeiro de 1982, Alexandre de Chico de Joel tinha 41 anos e era agricultor antes de ingressar na política. Em 2016, ele foi candidato do PSD para vereador, obtendo 820 votos e se elegendo ao cargo. A legislatura atual seguiria até 2024.

Pesar

Prefeito de Orós, José Rubens Lima Verde, o Zé Rubens, publicou nota de pesar nas redes sociais lamentando a perda do vereador. "Pessoa competente, que contribuiu demasiadamente para o desenvolvimento da nossa cidade, deixa para nós um legado de trabalho humanizado e cativante", escreveu.

Foto: Reprodução/Instagram

Ex-prefeito do município, Simão Pedro também prestou condolências pela morte do colega, destacando o espírito "incansável" do gestor e o exemplo de "comprometimento e competência". "Neste momento de dor e tristeza, nos solidarizamos com a família e amigos do vereador".

Foto: Reprodução/Instagram

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude, por sua vez, destacou como "irreparável" a partida de Alexandre de Chico de Joel.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR