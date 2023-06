Chefes de grupo criminoso do Ceará são presos em Santa Catarina

Um homem de 37 anos e uma mulher de 28 foram presos na última quinta-feira (15) em Santa Catarina, suspeitos de chefiarem um grupo criminoso com atuação em Itapipoca, no interior do Ceará.

Após investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os alvos foram localizados e presos em um apartamento de luxo em Balneário Camboriú, no litoral catarinense, por força de mandados de prisão preventiva.

Recambiamento

A ofensiva policial contou com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina e o recambiamento do homem para o Ceará ocorreu neste domingo (18).

Mais detalhes sobre a operação serão divulgados pela PC-CE em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (19).