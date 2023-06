Dois vereadores se envolvem em pancadaria com socos e chutes em Santana do Acaraú; veja vídeo

Dois vereadores do município de Santana do Acaraú, na região Norte do Ceará, se envolveram em uma briga que resultou em pancadaria generalizada, na noite de sábado (17), em uma praça pública da cidade. Registros em vídeos mostram a participação do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Vancy Vasconcelos Filho (Cidadania), conhecido como Jorge Car, e do vereador Domingos Sávio do Nascimento (PCdoB) na ocorrência.

Nas imagens, os parlamentares, junto a outras pessoas, aparecem trocando empurrões, socos e chutes. Também é possível ver cadeiras sendo arremessadas. Nos vídeos, o vereador Jorge aparece de camisa cinza e Domingos de blusa amarela. As respectivas esposas dos dois parlamentares também aparecem nos vídeos.

O Diário do Nordeste tenta contato neste domingo (18) com os vereadores para saber sobre a ocorrência. Mas até o momento, não foi possível conversar com os envolvidos.

Versões das partes envolvidas

Após a confusão, o vereador Domingos Sávio gravou um vídeo e postou em seu perfil oficial do Instagram afirmando que estava machucado nas pernas por ter sido agredido na confusão. Ele aparece sentado no chão em frente à Delegacia de Sobral e, além de reclamar das agressões, queixa-se de ter sido, segundo ele, impedido por um inspetor de entrar na unidade.

"Estou todo ferido, vim registrar um B.O (Boletim de Ocorrência) na Delegacia Municipal de Sobral, vizinho à Santa Casa, mas o inspetor disse que eu não podia entrar porque o Jorge Car está lá dentro com a filhinha dele no braço. E disse que eu não posso entrar", relata. Nesta postagem, o parlamentar não indica o que teria motivado a briga.

Já em postagem neste domingo, Natália Carneiro Vasconcelos, esposa do vereador Jorge Car, no perfil oficial do parlamentar, diz, em vídeo, que precisa “esclarecer algumas coisas que ocorreram na noite de ontem na praça do São João”.

Natália relata que estava com o marido e a filha de 1 ano e 6 meses jantando na praça quando eles teriam sido surpreendidos por duas mulheres que “chegaram quebrando tudo".

"Quebraram casco de cerveja no meu marido, que estava com minha filha no colo. Eu estava dando a janta para ela. Chegaram quebrando mesa, rebolando pratos. E ficamos meio atordoados até entender o que estava acontecendo. No meio da confusão, peguei minha filha e entreguei para minha amiga".

Ela afirma que tentou apartar a briga. "Até que chegou o vereador que partiu para cima do meu marido. Como meu marido é alto, muito grande, o Domingos achou por bem me agredir e eu fui surpreendida por um tapa, um muro no meu lábio".

Natália também garante que "medidas judiciais foram tomadas imediatamente" e que foi feito um BO registrando uma lesão corporal.

Legenda: Vereadores envolvidos na confusão Jorge Vancy Vasconcelos Filho e Domingos Sávio do Nascimento Foto: Montagem/Foto Divulgação Câmara de Santana do Acaraú

Em vídeo postado na manhã deste domingo, o vereador Domingos se defendeu da acusação de agressão e afirmou que ele sofreu uma “agressão brutal” e que “jamais teria coragem de levantar a mão para bater em uma mulher”.

O vereador disse ainda que é uma: “denúncia caluniosa que essa senhora, Natália (esposa de Jorge) está fazendo contra a minha pessoa. Você querer criar um artifício desse para defender o seu marido. A praça inteira viu as agressões do seu marido contra a minha pessoa”.

Apuração do caso

Questionada sobre a ocorrência, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do “investiga as circunstâncias de uma lesão corporal, registrada na noite de sábado (17), em Santana do Acaraú”.

Na ocasião, diz a nota, “após uma discussão, houve uma luta corporal entre pessoas que estavam em uma praça da cidade. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local”. O caso foi registrado por meio de Boletim de Ocorrência (BO), na Delegacia Regional de Sobral. A Polícia Civil investiga o caso.

Já a Câmara Municipal de Santana do Acaraú, também em nota, informou que “dentro de suas competências, irá averiguar a eventual participação de membros do Poder Legislativo no atrito ocorrido, bem, como, os limites do exercício dos respectivos mandatos e, ato contínuo, a depender do que for constatado, proceder com as medidas regimentais que se fizerem necessárias”.