Dois presos fogem do IPPOO II na madrugada deste domingo (18)

Dois presos fugiram do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Aquiraz, na madrugada deste domingo (18). A fuga ocorreu no intervalo entre as rondas. Uma corda feita de lençóis, conhecida como "Tereza", foi achada perto do muro, assim como um par de algemas.

Bruno Pereira da Costa e Renato José dos Santos, conhecido como "Das Áreas" permaneciam foragidos até a publicação desta matéria. Bruno estava preso por roubo e associação criminosa e Renato, por roubo.

Uma policial penal que não quis se identificar informou que a unidade está superlotada e o quadro de agentes, reduzido devido a atestados médicos e licenças psiquiátricas.

Os presos teriam aproveitado o intervalo entre uma ronda e outra para fugir. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) fio procurada para comentar a fuga, mas não havia respondido aos questionamentos até a publicação.

Retenção de agentes

Após a fuga e o término do plantão, os policiais penais estariam sendo impedidos de sair da unidade sem prestar depoimento. A diretoria do Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen-Ce) foi acionada e foi ao local com a equipe jurídica para auxiliar os policiais.

A presidente do sindicato, Joélia Silveira, afirmou que não existe nenhuma legislação que obriga o servidor a dar depoimento de forma imediata e que nenhum policial penal deve realizar oitivas sem a presença do advogado.

A SAP ainda não se manifestou sobre as circunstâncias da fuga e as denúncias do número reduzido de agentes e do impedimento de saída dos policiais penais.