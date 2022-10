Ceará registra queda de 16,9% no total de crimes violentos em setembro

O Ceará apresentou queda de 16,9% no número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), em setembro, em relação ao mesmo mês de 2021. Enquanto em 2022 foram registradas 250 ocorrências, o mesmo período do ano anterior teve 301, segundo dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) detalhou que essa redução nas mortes violentas também pôde ser observada no acúmulo de casos registrados em 2022.

Neste ano, entre janeiro e setembro de 2022, foram 2.238 ocorrências de CVLIs, enquanto 2021 teve 2.444 no mesmo período. A queda foi de 8,4%.

Ações para reduzir homicídios

O secretário da pasta de Segurança, Sandro Caron, apontou que a diminuição nesse índice é resultado de diversas medidas adotadas pelo Estado. Dentre elas, detalhou o ingresso de novos policiais civis do último concurso. Eles foram lotados nos seguintes equipamentos:

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP);

Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco);

Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Para ele, esse reforço de agentes "tem resultado no aumento das prisões qualificadas por crimes como homicídio e tráfico de drogas, o que impacta diretamente na redução do CVLI".

"Se pensarmos no policiamento ostensivo e preventivo feito pela Polícia Militar, a expanção das bases Raio e a criação do Copac (Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades), com bases instaladas em áreas mais sensíveis, também auxiliam nessa diminuição", listou o secretário.