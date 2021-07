Casal é preso suspeito de furtar policial morto durante assalto a ônibus em Beberibe

Um casal foi preso em flagrante, nessa quarta-feira (14), suspeito de ter furtado pertences do policial Thiago Araújo do Nascimento, 26 anos, morto em assalto a ônibus em Beberibe na terça (13). A dupla, presa no bairro Montese, em Fortaleza, teria recolhido itens do agente logo após ele ser baleado.

Conforme o tenente-coronel Sinval Sampaio, comandante do Policiamento de Choque (CPChoque), o PM foi reconhecido e assassinado por João Luiz da Silva Oliveira, 18 anos, um dos suspeitos da ação criminosa. A informação foi revelada por um adolescente de 15 anos envolvido diretamente no crime.

João Luiz morreu em confronto com a Polícia durante perseguição por parte das equipes. O adolescente e outros dois suspeitos de terem atuado indiretamente no caso foram capturados cinco horas após o crime. Todos foram apreendidos em Aracati.

Além dos suspeitos, a Polícia apreendeu três armas e drogas como maconha, crack e cocaína. A ofensiva policial contou com todo o aparato das forças de segurança estaduais.

Como foi o crime

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a vítima estava viajando de Aracati a Beberibe, onde trabalhava, no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em um ônibus intermunicipal.

Os dois suspeitos, que também estavam no veículo, teriam anunciado o assalto e atirado após notarem que Thiago era um PM. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.