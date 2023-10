Casal é morto por ex-namorado de mulher após discussão em Fortaleza; homem é preso

Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-namorada e o atual companheiro da mulher no bairro Floresta, em Fortaleza. A ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 20º Batalhão, ocorreu nessa quarta-feira (4), após denúncias de que as vítimas, uma mulher de 21 anos e um homem de 31 anos, foram mortos a tiros em uma via pública da região.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o suspeito foi identificado como Janilson Justa Paulino, de 34 anos. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e homicídio. Conforme as investigações, o preso já havia mantido um relacionamento amoroso com a vítima.

Após diligências, o homem foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e se encontra à disposição da Justiça.