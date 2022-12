Casal e bebê morrem em colisão entre moto e caminhão no interior do Ceará

Um homem, uma mulher e um bebê, filho do casal, morreram em uma colisão entre a moto em que estavam e um caminhão, na comunidade de Mulungu, município de Tauá. O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira (2).

De acordo com a equipe do Programa de Proteção à Cidadania (Pró-Cidadania) que atendeu à ocorrência, a colisão ocorreu na CE-187, por volta das 19h.

O homem foi identificado como Victor Alves, de 21 anos, natural de Tauá. A esposa dele, 22, e a criança, de apenas 6 meses, ainda não tiveram identidades confirmadas. Eles não levavam documentos.

Segundo as informações obtidas pela equipe do Pró-Cidadania no local do acidente, Victor conduzia a moto pela estrada até colidir com a traseira do caminhão-caçamba com placas de Osasco, em São Paulo, que estaria parado na pista por problemas mecânicos. Os três ocupantes da moto morreram ainda no local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do acidente. Um procedimento policial foi registrado na Delegacia Regional de Tauá, que investiga o caso.