Fortaleza registra mais de mil furtos de cabos de semáforos este ano; prejuízo é de R$ 2,1 mi

Mais de 1,1 mil ocorrências de furto de cabos de semáforos foram registradas de janeiro a novembro deste ano pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). O dado supera em mais de 170% as ocorrências de todo o ano passado, quando foram contabilizadas 439 ações criminosas do tipo.

"A gente precisa tomar uma medida mais enérgica", reconhece o prefeito da Capital, José Sarto (PDT). Segundo ele, neste momento, há, pelo menos, 20 semáforos "apagados" na cidade por falta de cabeamento. "A gente está repondo [os cabos], mas tendo prejuízos enormes", disse o gestor.

Sarto acrescentou ainda que deve reforçar a demanda com o Governo do Estado, que é o responsável por garantir a segurança pública. A própria AMC também afirmou que atua em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para a identificação dos suspeitos, além de registrar boletins de ocorrência e monitorar os atos criminosos em mais de 600 câmeras de vigilância.

"Para que a gente não prenda apenas aquele cara que está ali, às vezes, para furtar um fio para usar ou trocar por droga. A gente precisa chegar ao receptador, que é aí que está o grande negócio", afirmou o prefeito.

Só neste ano, os furtos causaram um prejuízo de R$ 2,1 milhões aos cofres públicos municipais.

Maioria dos furtos é no Centro

O órgão que ordena o trânsito também informou que o último mês de novembro foi o segundo que mais registrou furtos de cabos de semáforos, com 179 ações criminosas. A maioria delas (114) foi cometida no centro da cidade. Os bairros Benfica, Farias Brito e Papicu também foram os que mais concentraram ocorrências nesse mês.

Os cruzamentos semaforizados mais afetados, foram:

Av. Duque de Caxias x R. Tereza Cristina

R. Princesa Isabel x Av. Duque de Caxias

R. Clarindo de Queiroz x R. Princesa Isabel

R. Pe. Mororó x R. São Paulo

R. 24 de maio x R. Clarindo de Queiroz

Balanço das ações criminosas

Veja, a seguir, o balanço dos registros de furtos de cabos semafóricos, segundo a AMC.

Furtos em 2021

Janeiro: 4

Fevereiro: 4

Março: 48

Abril: 126

Maio: 58

Junho: 44

Julho: 1

Agosto: 0

Setembro: 5

Outubro: 43

Novembro: 47

Dezembro: 59

Furtos em 2022

Janeiro: 61

Fevereiro: 74

Março: 105

Abril: 84

Maio: 205

Junho: 116

Julho: 55

Agosto: 120

Setembro: 91

Outubro: 108

Novembro: 179