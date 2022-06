Vereador de Fortaleza propõe a implantação de semáforos à base de energia solar

Em tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza, projeto de lei propõe a implementação de semáforos que funcionem à base de energia solar na Capital. Nas últimas semanas, a cidade tem enfrentado problemas por furtos de fios de cobres de semáforos, que deixam os equipamentos desativados e prejudicam o trânsito e a segurança da população.

A proposta autoriza a instalação dos equipamentos, que devem ser feita de forma "progressiva" na cidade. O texto, no entanto, não estabelece prazo.

Dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), de 2021, mostram que a Capital sofreu o furto de 51 quilômetros de cabos de semáforos no ano passado. O prejuízo, até outubro de 2021, chegava a mais de R$ 645 mil.

De autoria do vereador Pedro França (Cidadania), a proposta condiciona a instalação à "comprovação da existência de condições técnicas e de viabilidade económica para a sua instalação".

O projeto afirma ainda que a substituição dos equipamentos será feita de forma "progressiva", sem estabelecer prazo.

"O objetivo dessa lei é valorizar as fontes de produção de 'energia limpa', além de gerar economia aos cofres públicos do município e aos contribuintes", justifica o texto do projeto de lei.