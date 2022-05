Um tubarão na Mesa Diretora na Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza, que já fez história ao "receber super-heróis" de trenzinhos da alegria da Capital, contou com a presença, na noite da quinta-feira (20), do mascote do Ferroviário Atlético Clube, o Tutuba.

O episódio inusitado, que levou o mascote de tubarão à sentar-se à Mesa Diretora da Casa, aconteceu durante solenidade em homenagem aos 89 anos do time de futebol. O "artista" do time chegou a sentar-se na cadeira da presidência, acenou para o público e posou para fotos e vídeos.

O Ferrão ou "Tubarão da Barra", como é carinhosamente chamado pela torcida, nasceu da classe operária e tem raízes nos trabalhadores das ferrovias. Histórico no esporte local, o time coral foi homenageado através de requerimento do vereador Wander Alencar (Rede).

Legenda: Sessão solene homenageou os 89 anos do Tubarão da Barra Foto: CMFor

Também participaram da homenagem o vereador suplente Carlos Mesquita (PDT), ex-presidente do time, e o vereador Sargento Reginauro (UB).