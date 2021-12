Carro capota e cai em vala na BR-222, em Caucaia

Um carro capotou e caiu numa vala na BR-222, na altura do km 09, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite deste sábado (18).

Dois ocupantes do veículo foram socorridos para o hospital, segundo informações repassadas pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Diário do Nordeste.

Os policiais rodoviários foram acionados para atender à ocorrência por volta das 20h e quando chegaram ao local os dois jovens, não identificados, já estavam sendo socorridos por duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Não há informações sobre o quadro de saúde das vítimas.

Os dois ocupantes do veículo trafegavam na BR-222, saindo de Caucaia em direção a Fortaleza. Testemunhas informaram que, por motivo ainda desconhecido, o condutor perdeu o controle da direção, levando o carro a capotar, até parar em uma vala, no canteiro central da via.

Os agentes da PRF localizaram no carro panetones, garrafas de champanhe e cervejas, mas todos lacrados.