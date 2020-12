Um acidente foi registrado no viaduto da avenida Antônio Sales, no Cocó, na manhã desta sexta-feira (25). A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) afirmou que o motorista perdeu o controle do veículo e bateu na mureta do viaduto. O carro ficou atravessado na pista. Não houve registro de feridos.

A frente do carro ficou destruída. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local. Agentes da AMC estiveram no local e interditaram parte da via até a retirada do carro.

Legenda: Dentro do veículo estavam duas pessoas e iam para um almoço de Natal próximo ao local do acidente Foto: Gladstone Duarte/Arquivo Pessoal