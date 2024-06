Assaltantes invadem escola e fazem funcionários de reféns em Pacatuba

Homens armados invadiram a escola EEIEF Nelly de Lima e Melo, em Pacatuba, na manhã desta quarta-feira (12). Os suspeitos fizeram funcionários de reféns e roubaram um automóvel e objetos das vítimas.

A unidade municipal de educação atende alunos do 1° ao 5° ano fundamental I.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estão em diligências para identificar e capturar os suspeitos.

Conforme a SSPDS, após o crime, as vítimas foram liberadas. As investigações estão a cargo da delegacia do 24º Distrito Policial (DP).

Guarda municipal faz segurança

Pela manhã, a prefeitura de Pacatuba enviou guardas municipais e uma viatura para fazer a segurança da escola. "Passando pra tranquilizar que nossa escola está sendo monitorada pela Guarda Municipal da Pacatuba", informou a direção da escola em rede social.

A direção da escola declarou ainda que as aulas de quarta-feira (12) seguirão normalmente pela tarde. "A EEIEF Nelly de Lima e Melo vem por meio desse aviso informar que as aulas estão ocorrendo tranquilamente. O ocorrido aconteceu antes do início das aulas. Queremos tranquilizar aos pais que todos da escola estão bem, não aconteceu nada. Foi levado somente bens materiais da Diretora Cleide!".