Após discussão em festa, homem mata namorada na frente do filho de sete meses no Interior do Ceará

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de feminicídio no município de Tauá, Interior do Ceará, neste domingo (10), Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A vítima foi assassinada na frente do filho dela, um bebê de sete meses de idade. O suspeito pelo crime foi preso logo após a ocorrência.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o casal discutiu na saída de uma festa. Ao chegarem em casa, discutiram novamente e a jovem foi atingida por um objeto perfurocortante. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

Antônio Kleuton Alves Costa, de 31 anos, é o único suspeito pelo crime. Ele e a vítima viviam juntos há quatro meses. Kleuton fugiu após a ocorrência e foi localizado na casa de parentes. O homem foi capturado e conduzido ao plantão da Delegacia Regional de Tauá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) responsável pela investigação do caso.

O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio e agora está à disposição da Justiça

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local do crime e colheu indícios para a investigação. Kleuton já respondia por roubo, lesão corporal dolosa, crimes de trânsito e crime contra a administração pública.