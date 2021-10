Amigos protestam em Delegacia e pedem Justiça por morte de professor em Fortaleza; suspeito é preso

Como forma de cobrar celeridade nas investigações sobre a morte do professor Marcos Aurélio Marques, de 49 anos, um grupo de amigos protestou em frente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), neste sábado (2). Um suspeito na participação do crime foi preso na sexta-feira (1º), conforme a Polícia Civil.

Os amigos contam que Marcos Aurélio saiu de casa na sexta-feira (24) para jogar uma partida de vôlei e se encontrar com amigos, na sequência, mas foi encontrado morto no sábado (25) com marcas de violência. O professor deixa dois filhos.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou sobre a prisão de um suspeito por envolvimento na morte do professor nesta sexta-feira (1º). “Detalhes do trabalho policial serão divulgados em momento oportuno para não comprometer as investigações em andamento”, completou a Polícia.

A motivação do crime ainda é desconhecida entre amigos e familiares não citam ameaças ou inimizades com o homem. “Não acredito que tenha sido apenas um assalto, fui a primeira a reconhecer o meu amigo, e a forma como ele foi encontrado - desfigurado - , na minha concepção, aquilo é crime de ódio”, conta a professora aposentada, Ana Lúcia de Sousa.

Gláucia Albuquerque Professora O Marquinhos era um professor feliz, um filho dedicado que cuidava dos pais, das irmãs e dos filhos. Um grande amigo, muito ético e muito leve. Nós tínhamos conhecimento de inimizade com ele

A professora Gláucia Albuquerque conta que o carro do professor foi encontrado próximo ao corpo. “Nós acreditamos que, por tudo que nós já conseguimos de informações sobre os acontecimentos da saída do Marcos, a Polícia tem condições de encontrar o suspeito da morte dele”.

O amigo e também professor Francisco Soares diz que a família de Marcos Aurélio considera o assassinato como inexplicável. “Foi um crime bárbaro, com requinte de perversidade, e que está todo mundo comovido e indignado”, resume.