Acusado de matar ex-mulher a facadas foge no Ceará enquanto lavava viatura do presídio

Um interno identificado como José Alberto Pereira Alcântara fugiu da Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto (CPPL III), em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde deste sábado (2). Ele segue foragido neste domingo (3)

Conforme o Diário do Nordeste apurou, o preso aproveitou o momento que lavava uma viatura no pátio da unidade prisiobal e escapou. José Alberto, de 37 anos foi condenado após matar a ex-mulher com golpes de faca, em 2014.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que o interno José Alberto Pereira Alcântara é classificado para atividades laborais na unidade CPPL3. A SAP disse ainda "que o interno abusou da confiança e da oportunidade dada pelo Estado ao se evadir do local de trabalho na tarde deste sábado (2). Por fim, informou que equipes estão em campo de forma ininterrupta para a recaptura do referido detento.

Legenda: Ele fugiu da CPPL III Foto: Reprodução

Inaugurada no dia 24 de Agosto de 2010, a CPPL III possui capacidade para 952 detentos.

Fuga durante trabalho

Em 2020, pelo menos três casos de fuga de presos ocorreram enquanto eles prestavam serviços em suas unidades prisionais. Em uma das ocasiões, um interno estava capinando.

Outros dois aproveitaram para fugir durante uma classificação laboral na sede da SAP.