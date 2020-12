Internos do IPPOO II fogem da SAP durante horário de trabalho

Dois internos do sistema prisional do estado do Ceará fugiram da sede da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) durante o horário de trabalho, no bairro Meireles, em Fortaleza, na última segunda-feira (28). A pasta informou que um deles, Francisco Sueuton Silva Matias, 34, foi recapturado nesta terça-feira (29).

Ainda segundo a pasta, os detentos eram do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, e estavam classificados para atividades laborais, sendo considerados apenados de bom comportamento. Na fuga, eles praticaram abuso de confiança, conforme a secretaria.

Em nota ao Diário do Nordeste, a SAP informou também que equipes continuam à procura do outro interno que segue foragido desde a última segunda-feira (28). A reportagem solicitou mais detalhes do caso e aguarda resposta.