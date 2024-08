Acusado de esfaquear a esposa até a morte é condenado a mais de 12 anos de prisão em Sobral (CE)

Um homem acusado de esfaquear a esposa até a morte foi condenado nesta quarta-feira (28) pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral a 12 anos e seis meses de prisão. Inicialmente, ele deverá cumprir a pena em regime fechado e não poderá apelar da decisão em liberdade.

Antes do crime, o réu viveu maritalmente com vítima por três anos. Eles eram pais de uma menina de dois anos. Às autoridades, o homem revelou que atacou a mulher por ciúmes.

RELEMBRE O CASO

O crime aconteceu em outubro de 2022. O casal havia reatado o relacionamento e foi a uma festa. No local, o réu descobriu que a companheira havia se envolvido com outra pessoa enquanto estavam separados.

Segundo o acusado, ambos ingeriram bebida alcoólica em excesso na festa. Ao chegar perto de casa, ele iniciou uma discussão com a companheira. O homem contou que a empurrou e ela caiu no chão desacordada.

Em seguida, ele carregou a vítima para próximo da residência e desferiu diversas facadas no pescoço dela. O laudo pericial apontou a presença de uma lesão profunda e outras menores na região cervical, assim como a existência de feridas cortantes no antebraço, no tórax e na bochecha.