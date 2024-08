Mais três suspeitos de matar turista do Piauí em Fortaleza são capturados

Mais três pessoas foram capturadas por suspeita de envolvimento na morte do turista piauiense Aldete Rogério Saldanha, 58, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. O homem foi assassinado na madrugada da última quinta-feira (22), após o carro em que ele estava ser alvejado com tiros de pistola, na comunidade do Oitão Preto.

Em coletiva para a imprensa, nesta quarta (28), a Polícia Civil informou que dois dos suspeitos foram capturados nesta manhã, no Parque Dois Irmãos: um homem de 24 anos e uma adolescente de 14 anos. Ambos têm passagens na Polícia.

Já o terceiro suspeito, um jovem de 18 anos, foi encontrado e preso no Monte Castelo, na tarde dessa terça (27). Quando adolescente, ele teve diversas passagens na delegacia por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo, receptação, ameaça, posse irregular de arma de fogo e consumo de drogas.

Embora as investigações sobre o caso tenham sido encerradas, não se sabe ainda por que o grupo atirou contra o carro que levava os turistas a um hotel, onde eles iriam se hospedar. A Polícia sabe apenas que os capturados pelo crime são integrantes de uma organização criminosa atuante na região.

Turistas teriam ultrapassado 'barricada'

De acordo com a delegada Érika Moura, responsável pelo caso, o carro em que o grupo de turistas estava teria passado por uma "barricada" montada pelos integrantes da facção e, mesmo assim, teria continuado o trajeto.

À época do crime, o Diário do Nordeste havia publicado que o veículo trafegava orientado por GPS.

A delegada informou ainda que, com os suspeitos, foram apreendidos apenas celulares. "Eles já estavam se movimentando para fugir", ela disse.

Legenda: As informações foram divulgadas em coletiva para a imprensa na manhã desta quarta-feira (28) Foto: Messias Borges/SVM

Quarto suspeito preso

Outro suspeito de envolvimento na morte do turista piauiense foi preso ainda na quinta-feira (22), no bairro São Geraldo. Segundo a Polícia, ele estava em posse de uma arma de fogo.

Quem era a vítima?

Aldete Rogério Saldanha, 58, estava em Fortaleza para participar de uma feira automotiva. Segundo o G1 do Piauí, o turista assassinado era primo do secretário de governo da Prefeitura de Teresina, Michel Saldanha.