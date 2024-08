Polícia desarticula grupo criminoso que movimentou R$ 7 milhões no Ceará e em São Paulo

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu 32 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso responsável pela prática de lavagem de dinheiro e estelionato no Ceará e em São Paulo. Segundo a PCCE, os suspeitos fizeram vítimas em todo o País e movimentaram cerca de R$ 7 milhões com os crimes.

Na operação 'Usurpare', deflagrada nesta terça-feira (27), foram apreendidos 7 imóveis e 13 automóveis nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Itapipoca, no Ceará, e também no estado de São Paulo, com apoio da Polícia Civil de SP.

As investigações apontam que os suspeitos do esquema criminoso obtinham dados de pessoas aleatórias em todo o Brasil e utilizavam a identidade das vítimas para abrir contas bancárias, tirar cartões de crédito e empréstimos junto a instituições financeiras.

A polícia ainda informou que o grupo comprava imóveis e automóveis em nome de terceiros, configurando a prática de lavagem de capitais, por meio dos valores fraudados.

As apurações policiais foram conduzidas pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) da PCCE, que segue investigando o caso.