Suspeito de participar de morte de casal em Fortaleza é preso em hospital

Um dos suspeitos de participar da morte de um casal na saída um condomínio em Fortaleza foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nesta terça-feira (27). Ele foi localizado por meio de um trabalho de Inteligência em uma unidade de saúde, pois durante o crime dessa segunda-feira (26) acabou sendo baleado por um comparsa.

O homem tem antecedentes por tráfico de drogas, roubo, furto, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menor. Segundo as investigações, ele é apontado como um dos autores do duplo homicídio. Ele atualmente está sob escolta policial.

As diligências para achar o restante dos suspeitos seguem em curso por meio da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja também Segurança Casal morto em Fortaleza: homem era suspeito de integrar facção e tinha vasta ficha criminal Segurança Casal é morto a tiros em saída de condomínio no bairro Mondubim, em Fortaleza

Grupo de 10 suspeitos abordou casal

Pelo menos 10 suspeitos abordaram o casal na saída do residencial, em ação gravada por câmera de segurança. As vítimas foram um Thiago Noronha da Silva, 35, com passagens por integrar organização criminosa, roubo, receptação, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça, desobediência, desacato, adulteração de chassi e crime contra a administração pública; e a companheira dele, Fernanda Ingryd, de 22 anos.

🚨 Casal é morto a tiros em saída de condomínio no bairro Mondubim, em Fortaleza



Dezenas de disparos foram efetuados por grupo criminoso https://t.co/iZ0lBvsaWL https://t.co/iZ0lBvsaWL pic.twitter.com/CFHrbhZETO — Diário do Nordeste (@diarioonline) August 27, 2024

O homem estava dirigindo o carro com a mulher no banco do passageiro. Conforme observado em imagens, ao passar pelo portão do condomínio, o veículo das vítimas foi interceptado por outro automóvel, de onde desceu um suspeito com arma em punho apontando para o casal.

Ao perceber a aproximação do suspeito, o motorista tentou fugir, porém atropelou um motociclista que estava chegando ao local com um passageiro. Em seguida, outros homens armados aparecerem e dispararam dezenas de vezes contra as vítimas no carro. Após vários disparos, os suspeitos retiraram o homem já ferido de dentro do veículo e continuaram atirando.