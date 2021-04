Tianguá e São Benedito liberam atendimento presencial em bancos, e cidadãos formam longas filas

Agências bancárias, instituições financeiras e casas lotéricas de Tianguá e de São Benedito voltaram a atender os clientes presencialmente neste segunda-feira (5). O serviço estava suspenso nas cidades da Serra da Ibiapaba desde o dia 27 de março, como medida para conter o avanço da pandemia de Covid-19.



Na manhã desta segunda,do lado de fora de agências bancárias e casas lotéricas em Tinguá. Em São Benedito, o cenário se repetiu e diversosdo lado de fora dos estabelecimentos financeiros para receberem atendimento.

Com a renovação do decreto estadual de isolamento social rígido, neste domingo (4), os municípios ratificaram a decisão e publicaram as novas resoluções, liberando o atendimento presencial nas agências através de agendamento de horário, vedada a aglomeração de pessoas.



Os documentos ainda estabeleceram que a assistência presencial é permitidacom residência comprovada oulocalizadas nos municípios.

"Tal medida se torna necessária para evitar a vinda de pessoas de outros cidades próximas, evitando aglomerações nas agências bancárias de São Benedito e consequentemente a disseminação do vírus", informou em nota a prefeitura municipal.