Rodovia tem trecho alagado e formação de rachaduras após chuvas em Milagres

Após chuvas intensas durante a madrugada deste domingo (14), a CE-293, em Milagres, no Cariri, ficou com rachaduras e teve trecho alagado.

Em uma estrada que leva à localidade do Sítio Coqueiro, uma cratera se formou após as precipitações.

Conforme balanço da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), a cidade teve 32 milímetros (mm) de chuvas entre sábado (13) e domingo (14). A região Sul do Ceará teve os maiores registros de chuvas no período.

Em Milagres, vídeo gravado por moradores mostra a dificuldade na travessia de motociclistas na estrada carroçável. A situação foi confirmada pela Prefeitura da cidade.

Já na CE-293, os danos foram localizados próximo ao entroncamento no sentido do distrito do Rosário. A Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou ao Diário do Nordeste que uma equipe técnica foi enviada ao local para verificar as condições da rodovia estadual. Em nota, o órgão comunicou, no começo da tarde, "que o nível da água já baixou, assim, os carros voltaram a trafegar normalmente no trecho".

Maiores chuvas em 24h

A região Sul do Ceará concentrou os maiores volumes de chuva em 24h no Estado, segundo balanço da Funceme. O maior volume, 130 milímetros, foi em Abaiara. Em Missão Velha, foram 92 milímetros.

Previsão do tempo

Neste domingo, a Funceme informou que o "Estado deverá permanecer com predomínio de céu variando entre claro e parcialmente nublado".