Quixelô proíbe circulação de moradores e a entrada de visitantes a partir desta quinta-feira (18)

Mesmo com o decreto estadual de isolamento social rígido ainda em vigor, a Prefeitura de Quixelô, no Centro-Sul, divulgou um novo documento reforçando as medidas sanitárias contra a Covid-19. A partir das 12h desta quinta-feira (18) até o próximo dia 22 de março, a gestão proíbe a locomoção de "qualquer cidadão" e reunião, pública ou privada, de integrantes da mesma família que não coabitam, independentemente do número de pessoas.

As atividades que envolvam a circulação de cargas de "qualquer espécie" também estão proibidas, assim como a entrada de pessoas não residentes do município, exceto as pessoas com vínculos profissionais em atividades liberadas. As determinações foram assinadas pelo prefeito de Quixelô, José Adil Vieira Júnior, nessa quarta-feira (17).

A circulação de pessoas está permitida apenas para serviços essenciais:

Funerária;

Cartório, considerando que este só poderá exercer suas atividades internamente ou

teletrabalho;

Postos de combustíveis exclusivamente para abastecimento, até às 18hs (Não podendo funcionar qualquer tipo de loja/estabelecimento vinculado ao posto de combustível);

Farmácias;

Laboratórios clínicos;

Obras públicas.

O descumprimento das normas no decreto municipal ensejará aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais. Já a atividade comercial terá alvará de funcionamento cancelado.

"Para garantir observância deste decreto fica autorizado o bloqueio e interdição de vias e blitz fiscalizatória em todos os pontos da cidade, a ser diligenciado pela Secretaria de Saúde, no caso de necessidade", afirma o documento.

De acordo com dados da plataforma IntegraSUS, atualizada às 8h03 desta quinta-feira (18), Quixelô tem 1.307 casos de Covid-19. Desse total, 1.217 pessoas conseguiram se recuperar e outras 22 morreram. A taxa de letalidade está em 1,7%.