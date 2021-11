MPCE abre investigação para apurar descumprimento de regras sanitárias em evento em Aracati

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) abriu neste domingo (14) uma investigação para apurar o descumprimento de regras sanitárias pela organização do 4° Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati, realizado neste fim de semana.

De acordo com o órgão, o procurador-geral de Justiça Manuel Pinheiro instaurou a Notícia de Fato para apurar o descumprimento dos decretos estaduais que estabelecem medidas para enfrentamento à Covid-19 depois da veiculação de fotos e vídeos dos shows de sexta-feira (12) e sábado (13) à noite nas redes sociais.

As imagens, segundo a instituição, mostram uma grande aglomeração de pessoas, sem distanciamento social e muitas sem máscaras.

Conforme o documento, o prefeito e a Vigilância Sanitária têm o prazo de cinco dias para prestar esclarecimentos ao Ministério Público sobre o caso.