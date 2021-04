Menino de 3 anos morre afogado ao cair em poço no quintal de casa, no interior do Ceará

Uma criança morreu afogada, neste sábado (11), em um poço no quintal da casa onde morava, em Quixaba, no município de Itatira, interior do Ceará. O menino, de três anos, foi encontrado por familiares e chegou a ser levado a um hospital da região.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas pela unidade hospitalar, que informou sobre o caso de afogamento.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Regional de Canindé, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que apura o caso.

O Diário do Nordeste opta preservar o nome da vítima e familiares.





