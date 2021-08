Juazeiro do Norte vai implantar barreiras sanitárias no aeroporto e rodoviária a partir desta sexta

A partir desta sexta-feira (13) haverá barreiras sanitárias no aeroporto regional de Juazeiro do Norte e no terminal rodoviário, com realização de testes para identificar e isolar passageiros oriundos de outros Estados com suspeita de contaminação da variante Delta do coronavírus. A decisão foi anunciada pela secretaria de Saúde do município.

Nesta tarde, gestores locais da Saúde vão se reunir com técnicos da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) de forma remota para definir detalhes da implantação da barreira sanitária no aeroporto, que não é uma unidade municipal.

O trabalho a ser realizado na barreira sanitária do aeroporto ocorrerá em parceria com a Sesa, segundo frisou a secretária municipal de Saúde, Francimones Rolim.

A recomendação é para fazer a testagem em 20% dos passageiros que desembarcam no município, principalmente do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, que já confirmaram a presença da variante Delta.

A secretária de Saúde de Juazeiro do Norte, Francimones Rolim, anunciou que a cidade vai disponibilizar uma unidade Covid-19 para acolher os pacientes com testes positivos para covid-19 até que “as cidades venham pegar os seus moradores para cumprir quarentena nos seus municípios de residência”.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

A macrorregião de Saúde do Cariri tem 45 municípios e amanhã (quinta-feira, 12) haverá reunião virtual com os gestores locais para anunciar a decisão sobre a implantação das barreiras sanitárias a partir desta sexta-feira em Juazeiro do Norte.

Nara Hellen Nascimento. Diretora de Vigilância em Saúde de Juazeiro do Norte “Até o fim da tarde de hoje, vamos definir o plano de prevenção à variante Delta e ao coronavírus. A reunião com a Sesa é para definir os últimos ajustes acerca das barreiras sanitárias”.

A ideia inicial é mobilizar oito profissionais de Saúde (enfermeiros, técnicos em enfermagem e auxiliares) no horário entre 23 horas e 4h30 da madrugada, quando ocorre o pico de chegada de aeronaves e de ônibus, oriundos de outros Estados.