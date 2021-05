Jovem que recebeu beijo de 10 pessoas em 'Festa do Beijo' no Cariri pede desculpas

Uma jovem que participou de uma comemoração de aniversário ilegal, investigado pela Polícia Civil por desobedecer ao decreto estadual de isolamento social, publicou um pedido de desculpas. Kawanne Nobre era um dos 50 convidados da "Festa do Beijo", em Juazeiro do Norte, e apareceu em um vídeo recebendo ao menos 10 beijos de diferentes pessoas.

"Quero pedir perdão publicamente a toda população por minha atitude desrespeitosa, estou muito arrependida. Quero também pedir as pessoas que não cometam erros similares, pois somente seguindo os protocolos de segurança venceremos esse vírus", escreveu em uma rede social.

A festa clandestina aconteceu na última sexta-feira (21) no bairro Aeroporto. Imagens do evento foram divulgadas em uma rede social. Nas gravações é possível ver que as dezenas de convidados não mantêm distanciamento social e estão sem máscara.

Kawanne Nobre filmou uma sequência de vídeos e chega a questionar os demais se eles dão "beijo ou tapa". Individualmente, um a um todos a beijam.

Em uma das gravações, a jovem diz que não está preocupada com o vazamento das imagens. "Se der algum problema, tem a vovó que é juíza e pode resolver qualquer problema". Porém, no pedido de desculpas ela esclarece que, na verdade, a avó é uma comerciante e que vem sendo alvo de ataques desde a divulgação das imagens.

"Quero ressaltar que sei da minha responsabilidade social e que falhei, porém, não justifica pessoas de minha família serem responsabilizadas, já que não moro com elas, especialmente a minha avó, que, na verdade, é uma senhora comerciante aposentada, a qual me reportei ser uma autoridade, não passou de uma brincadeira na qual também me arrependo, cumpre rigorosamente a quarentena, não tinha conhecimento do ocorrido e repudia veementemente esse tipo de comportamento", escreveu.

Conforme o portal Uol, após a repercussão do evento ilegal, e minutos antes de comparecer à delegacia da Polícia Civil da Região Metropolitana do Cariri, responsável pela investigação do caso, Kawanne publicou o pedido de desculpas na conta pessoal do Instagram.

No último fim de semana, o Cariri atingiu 97,8% de ocupação nos leitos de UTI para adultos com Covid-19. A região é dos locais do Estado em que os índices da pandemia estão altos.

Agravação da SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Na contramão das macrorregiões de Fortaleza e Sobral, o Cariri permaneceu sem alterações na flexibilização das atividades econômicas em função do cenário de transmissão da Covid-19. No sábado (23), o secretário estadual da Saúde, Dr. Cabeto, apontou que a taxa de positividade nos testes ficou acima de 58% na última semana, índice superior à média do Ceará (35%).

"Temos uma redução da taxa global de positividade de exames, muito puxada por Fortaleza, porque várias regiões continuam com taxa de positividade alta. No Ceará, a taxa é de 35%. Quando analisamos Fortaleza, temos um número menor, de 29%. Na semana passada esse número estava acima de 35%. Isso é bom, mostra que a circulação viral em Fortaleza tende a decrescer", explicou.

Ainda no sábado, o governador Camilo Santana usou as redes sociais para alertar a população de todas as áreas do Ceará sobre a importância dos cuidados individuais e coletivos contra a Covid-19.

"Acompanhei com muita preocupação os vídeos com cenas de aglomerações neste fim de semana, principalmente festas particulares sendo realizadas em casas e condomínios. A pandemia não acabou e a situação é grave".