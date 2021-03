Inmet alerta para chuvas intensas e rajadas de ventos no Ceará

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de possibilidade de chuvas intensas com rajadas de vento para algumas regiões do Ceará, até às 11 horas desta segunda-feira (8).

As áreas afetadas vão do Jaguaribe cearense, passando pela Região Metropolitana de Fortaleza até o Norte do Estado.

Classificado por grau de severidade como "perigo potencial", o Instituto prevê chuvas que podem variar entre 20 e 50 milímetros ao dia, com rajadas de ventos de até 60 km/h.

O Inmet aponta, no entanto, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Cuidados

Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é para não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda, assim como não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado.

Para esta segunda-feira (8), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos prevê nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva no Litoral Norte e na Ibiapaba.