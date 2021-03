Fortaleza amanhece com forte chuva neste domingo (7)

Fortaleza amanheceu sob forte chuva neste domingo (7). Precipitações e tempo nublado são registrados desde o início da manhã. (Veja as imagens abaixo)

Durante a chuva, houve relatos de queda de energia na cidade, em bairros como Benfica e Dionísio Torres. Conforme a Enel Distribuição Ceará, não há registro de queda geral de fornecimento elétrico.

Legenda: Bueiro estourou durante chuva em Fortaleza Foto: Kilvia Muniz/SVM

O cenário confirma previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que indicou condições favoráveis para chuvas neste primeiro fim de semana de março. O motivo é a aproximação de a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que formam áreas de instabilidade.

Balanço parcial da Funceme, atualizado às 10h, indica que choveu em 17 municípios do Ceará nas últimas 24 horas. O maior observado foi em Granja, no Litoral Norte, com 57 milímetros (mm), seguido de Coreaú, na região da Ibiapaba, com 32 mm. No mesmo período, Fortaleza teve 31 mm.

Legenda: Fortaleza amanhece com chuva em diversos bairros Foto: Kilvia Muniz/SVM

Veja as 10 maiores chuvas das últimas 24h

Granja (Posto: IBUGUACU) : 57mm

Coreaú (Posto: SITIO URUBU) : 32mm

Fortaleza (Posto: PICI) : 31.4mm

Granja (Posto: GRANJA) : 25mm

Uruoca (Posto: URUOCA) : 17mm

Martinópole (Posto: MARTINOPOLE) : 16mm

Tianguá (Posto: TIANGUA) : 15mm

Amontada (Posto: SANTA CRUZ) : 12mm

Camocim (Posto: CAMOCIM) : 11mm

Granja (Posto: PESSOA ANTA) : 11mm