Halo solar é visto em Juazeiro do Norte pela terceira vez em 50 dias

Pela terceira vez em menos de dois meses o fenômeno meteorológico halo solar, que é um anel colorido em volta do sol, forma-se na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, e desperta a curiosidade da população. Na manhã desta segunda-feira (14), por volta das 12h, o círculo colorido foi fotografado por alguns moradores.

A farmacêutica Lara Custódio contou que ia saindo de casa quando viu algumas pessoas olhando para o céu. “Vi o anel colorido, achei interessante e resolvi fotografar”, contou. Em seguida, ela divulgou em redes sociais. “Nas outras vezes só vi fotos”.

O porteiro de um condomínio em Juazeiro do Norte, João Moreira, também observou o fenômeno e ficou admirado. Ele atribui à proximidade do período de chuva. “As pessoas mais velhas dizem que vamos ter muitas chuvas no ano novo que se aproxima”, lembrou.

No último dia 20 de outubro, o fenômeno foi registrado em Juazeiro do Norte e em Iguatu. Depois, voltou a ocorrer em 26 de novembro passado em pelo menos cinco cidades: Icó, Iguatu, Juazeiro do Norte, Tarrafas e Assaré.

O imenso círculo colorido ao redor do sol é chamado pelos meteorologistas como ‘halo solar’. A sua formação “decorre do aumento de umidade na atmosfera, formação de cristais de gelo suspensos no ar e nuvens elevadas que carregam as partículas úmidas e ocorre a refração da luz solar em forma de círculo colorido”, conforme explicou o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Flaviano Rodrigues.

O meteorologista do Inmet também esclareceu que “pode ocorrer em qualquer época do ano e em todas as regiões, quando as condições de umidade e nuvens elevadas estão dadas”.

Para o meteorologista da Fundação Cearense de Recursos Hídricos e Meteorologia (Funceme), Raul Fritz, o halo solar tende a ocorrer, com maior frequência, “em época de chuva porque o tipo de nuvem no qual se forma acontece mais neste período”.

Fritz reforçou que a formação do halo “depende da existência de nuvens muito altas, como as do tipo cirrus e cirrostratus, formadas por cristais de gelo, que geram o halo a partir da luz do sol”. Os meteorologistas esclarecem que o fenômeno pode ser visto em várias cidades ao mesmo tempo.

Chuva

Na manhã desta segunda-feira (14), a Funceme registrou chuva em pelo menos nove cidades do interior cearense. O tempo permaneceu nublado em grande parte do Centro-Sul. Há previsão de continuidade de chuva para esta terça-feira (15) e quarta-feira (16).

As cinco maiores chuvas desta segunda-feira (14) foram observadas em Icó (20mm), Iguatu (15mm), Paracuru (13.8mm), Umari 10.2mm e Cedro (9mm).