Entidades credenciadas e famílias do Cariri serão atendidas por nova fábrica do 'Mais Nutrição'

Pelo menos 36 entidades credenciadas e famílias que vivem no entorno das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) de Barbalha, na região do Cariri, serão atendidas pela nova fábrica do Programa Mais Nutrição, inaugurada nesta segunda-feira (21).

A iniciativa do Governo do Ceará distribui cestas básicas e kits de higiene às famílias socialmente vulneráveis. O projeto oferece cerca de 120 mil cestas básicas no Estado.

O objetivo é promover a segurança alimentar e nutricional de crianças e adolescentes e combater o desperdício de alimentos.

Os beneficiários que moram no Cariri começaram a receber os mantimentos nesta segunda, totalizando mais de 370 toneladas de alimentos para a região.

Para a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, a inauguração da fábrica é um momento importante para o Cariri.

"Uma oportunidade de levar alimentos pras crianças da região. Um programa de sustentabilidade, que evita o desperdício e garante a segurança alimentar das crianças", disse.

Investimento

O local foi reformado para abrigar a fábrica, o banco de alimentos e a central de distribuição do 'Mais Nutrição'. O investimento para a obra, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal ultrapassa os R$ 1,6 milhão.

Conforme o Governo, o equipamento receberá os alimentos doados pelos permissionários e produtores rurais da Região do Cariri e terá a produção das polpas de frutas, além da oferta do mix para preparo de alimentos, produzido em Maracanaú.

Cursos

O Governo do Ceará e a Fiec/Senai assinaram um termo de cooperação técnica para formação de colaboradores do 'Mais Nutrição' do Cariri e de Maracanaú e de adolescentes das entidades beneficiadas, com a realização de 195 cursos.

“Vamos atender mais de 3.800 pessoas. São cursos de iniciação, de aperfeiçoamento e de qualificação profissional. Serão realizados no Cariri, Maracanaú e futuramente em Tianguá”, afirmou Paulo André Holanda, diretor do Senai-CE, representante da Fiec.