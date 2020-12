Delegacia de Iguatu apura denúncia de maus-tratos de pai contra filhos

A Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatu, na região Centro-Sul, investiga um caso de agressão. Um pai é suspeito de praticar maus tratos contra um casal de filhos de cinco e seis anos de idade. A denúncia foi feita à Polícia Militar por vizinhos.

O suspeito foi levado na tarde desta segunda-feira (14) por uma patrulha da Polícia Militar que atendeu a ocorrência. Em depoimento na delegacia regional de Polícia Civil, o homem, que é aposentado por invalidez e tem 27 anos, negou a denúncia.

De acordo com o delegado que investiga o caso, Carlos Araújo, as crianças foram encaminhadas para realização de exames de corpo de delito no Núcleo de Perícia Forense do Instituto Médico Legal (IML) de Iguatu e, em seguida, ao Conselho Tutelar.

O suspeito contou que cuida dos dois filhos e que a mãe, ex-mulher dele, o abandonou há dois anos. “Ele tem bom relacionamento com a ex-sogra e um dos filhos dormiu com a avó na noite anterior à denúncia”, disse o delegado. Posteriormente, a avó das crianças será ouvida na delegacia.

Após prestar depoimento, o homem foi liberado. “Não o prendemos porque não encontramos elementos, inicialmente, que sustentassem a denúncia”, explicou o delegado que investiga o caso.

As crianças também deverão ser ouvidas, mas em juízo com a participação do Conselho Tutelar, “em uma escuta de forma especializada, segundo prevê a legislação”, pontou Carlos Araújo.