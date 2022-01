Criança de 11 anos é atropelada por VLT em Juazeiro do Norte, no Ceará

Um menino de 11 anos foi atropelado por uma composição do Veículo Leve Sob Trilhos (VLT) de Juazeiro do Norte na tarde desta segunda-feira (10).

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Prefeito Carlos Cruz com Rua São Carlos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima.

A criança sofreu escoriações no rosto e nos membros e foi encaminhada para o hospital Santo Antônio, em Barbalha. Por nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos explicou que a criança correu em direção ao trem, chocando-se com a lateral do mesmo. "Não houve colisão frontal e a criança não chegou a ficar nos trilhos".

O órgão disse ainda que o VLT estava com velocidade reduzida, por se tratar de uma região de passagem de nível, e que o condutor parou o veículo e prestou assistência, se certificando de ter sido acionado o atendimento do SAMU. A criança recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada consciente para a unidade de saúde.

Cuidados na travessia A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos reforça, ainda, a necessidade de pedestres e carros manterem todos os cuidados na travessia da via férrea. "Para os pedestres, buscar os pontos adequados de travessia, e jamais deixar crianças soltas próximos dos trilhos. Já os carros devem atravessar sempre nas passagens de nível, sempre que a sinalização no local permitir a passagem", disse o órgão em nota.