Frentista é agredido em posto de gasolina de Fortaleza após motorista tentar furar fila

O frentista de um posto de gasolina localizado no bairro Benfica, em Fortaleza, foi agredido por um cliente enquanto trabalhava, na noite desse domingo (9). O momento da agressão foi registrado por câmeras de segurança.

O gerente do estabelecimento, Paulo Everton Gonçalves, informou que o homem tentou furar a fila de clientes formada ao lado de uma das bombas para abastecimento. Ele teria parado em outra bomba, sem outras pessoas ao aguardo, mas tentou ser atendido com antecedência no equipamento.

O frentista, porém, continuou atendendo os que já estavam à espera e informou que o faria por ordem de chegada.

Contrariado, o suspeito, então, xingou o funcionário do local de "vários nomes", segundo o gerente, e agrediu o frentista fisicamente. Em seguida, ele saiu do empreendimento sem abastecer.

Em Boletim de Ocorrência (BO) registrado nesta segunda-feira (10), a vítima apontou haver apenas outro frentista no posto naquele momento e complementou que o cliente ainda desejou ser atendido pelo outro funcionário após a agressão. Os dois trabalhadores, contudo, recusaram-se a atendê-lo.

Ainda segundo o documento, o suspeito afirmou que iria voltar em tom de ameaça.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o caso foi registrado no 12º Distrito Policial (DP) e transferido para o 11º DP. A vítima, segundo a Pasta, foi orientada a comparecer ao 11º DP no prazo de seis meses para representar criminalmente contra o homem.

