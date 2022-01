Turista é assaltada e agredida por criminosos na Rua José Avelino, em Fortaleza

Uma turista foi assaltada e agredida por criminosos, na Rua José Avelino, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, na madrugada deste domingo (9). A mulher precisou ser levada a uma unidade de saúde, com sangramento.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o roubo e a agressão física, na tarde deste domingo (9), apesar de a vítima ainda não ter registrado Boletim de Ocorrência (B.O.).

SSPDS Em nota A pasta ressalta a importância de a vítima procurar o 34º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), responsável pela área, para prestar mais informações sobre o caso."

De acordo com a SSPDS, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o local do assalto e realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi preso até a publicação desta matéria.

A reportagem apurou, com fontes do Samu, que a mulher estava inconsciente e com sangramento intenso pela boca. A SSPDS não forneceu informações sobre a identificação da vítima e sobre o que foi roubado.

A Secretaria da Segurança Pública ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

"As denúncias podem ser encaminhadas também para o telefone (85) 3101-4926, do 34º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos", completa a Pasta.